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Üsküdar’da Korkutan Gecekondu Yangını

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Üsküdar’da Korkutan Gecekondu Yangını
Üsküdar'da bir gecekonduda çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangının, gecekondunun bitişiğindeki evde yapılan mangaldan kaynaklandığı iddia edildi.

Üsküdar'da bir gecekonduda çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangının, gecekondunun bitişiğindeki evde yapılan mangaldan kaynaklandığı iddia edildi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Dibekçi Ahmet Sokakta bir gecekondu da çıktı. Edinilen bilgilere göre, komşusunun yaktığı mangalın ateşi Hüseyin Perçem adlı kişinin gecekondusunun yanındaki brandayı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken olayda can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.

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