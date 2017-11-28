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Üsküdar’da Okul Servisine Ateş Açarak Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

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Üsküdar’da Okul Servisine Ateş Açarak Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı
Üsküdar'da okul servis aracına silahla ateş ederek eşinin ölümüne, servis şoförünün de yaralanmasına neden olan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi...

Üsküdar'da okul servis aracına silahla ateş ederek eşinin ölümüne, servis şoförünün de yaralanmasına neden olan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar'da okul servis aracına silahla ateş ederek eşinin ölümüne, servis şoförünün yaralanmasına neden olan Y.A.'nın hakimlikteki sorgusu sona erdi. Zanlı, ifadesinde eşinin telefonunda kayıtsız kişiden çağrı görmesi nedeniyle şüphelendiğini ifade etti. Şüphe üzerine bir yıllık geçmişe dönük görüşme tutanaklarını çıkardığını söyleyen Y.A., "Görüşme tutanaklarını incelediğimde eşimin daha önce çalışmış olduğu sitenin yöneticisi olan Mehmet Y. ile çeşitli zamanlarda görüşmesini fark ettim. Bu görüşmeleri eşime sorduğumda eşim önce her şeyi reddetti, hiçbir şekilde kendisi ile görüşmediğini söyledi" dedi.

Yaptığı baskı sonucu eşinin yaşadığı ilişkiyi itiraf ettiğini iddia eden Y.A., "Ben kendisine ilk ne zaman ilişkisinin başladığını sordum. Bana sitede çalıştığı bir tarihte boş bir dairede temizlik işlerinin olduğunu, Mehmet Y.'nin kendisine söylediğini, eşimin daireye çıkması üzerine Mehmet Y.'nin arkasından gelerek zorla kendisine sahip olduğunu söyledi. Bunun üzerine ben kendisine ertesi gün "Sana zorla mı tecavüz etti?" diye sorduğumda bana ilişkisi olmadığını, sadece kendisine dokunduğunu, taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine Mehmet Y., eşim ve ben olmak üzere yüzleşeceğimizi söyledim" ifadelerini kullandı.

Zanlı, olay günü Mehmet Y. ile ofisinde görüşmek istediğinde kabul etmediğini, servis aracında görüşmek istediğini söylediğini belirterek, "Ben kalabalık olmayan sakin bir sokağa girmesini istedim. Geçtikten sonra aracı park etti. 20 günlük yaşamış olduğum psikolojinin vermiş olduğu anlık bir öfkeyle belimde bulunan tabancayı çıkarıp Mehmet'e ateş ettim. Ben ateş ederken eşim elimden tutup müdahale etmeye çalıştı. Mehmet kaçınca o karmaşada eşime de ateş ettim" şeklinde konuştu.

"Silahı alma sebebim ailemi korumaktı"

Zanlı Y.A., olayda kullandığı silahı bir hafta önce satın aldığını belirterek, "Silahı alma sebebim ailemi korumak için silaha ihtiyacım olduğunu hissetmemdi. Olay günü silahı almamın nedeni ise Mehmet'i sadece korkutmak ve ailemden uzak durmasını sağlamaktı. Her şey bir anda oldu. 20 günlük psikolojinin verdiği etkiyle bu olaylar gelişti. Pişmanım. Ben son olarak sizden çocuklarımın bir hafta psikolojik tedavisini istiyorum" dedi.

Zanlı Y.A., sorgusunun ardından "eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar'da park halindeki servis aracına silahlı saldırı sonucunda Asiye A. hayatını kaybederken, servis şoförü Mehmet Y. yaralanmıştı. Asiye A.'nın kocası Y.A. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı Y.A., öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

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