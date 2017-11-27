IHAAW212723-ASA/27-11-2017 - Üsküdar'da okul servisine kimliği belirsiz kişi veya kişiler kurşun yağdırdı. Olayda 1'i kadın 2 kişi ağır yaralandı. 27.11.2017 21:27:23 TSI NNNN
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Üsküdar’da Okul Servisine Kimliği Belirsiz Kişi Veya Kişiler Kurşun Yağdırdı. Olayda 1’i Kadın 2 Kişi Ağır Yaralandı.
IHAAW212723-ASA/27-11-2017 - Üsküdar'da okul servisine kimliği belirsiz kişi veya kişiler kurşun yağdırdı.
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