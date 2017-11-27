Üsküdar’da Servis Aracına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Üsküdar'da park halindeki okul servisine düzenlenen silahlı saldırıda bir kadın hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı.

Üsküdar'da park halindeki okul servisine düzenlenen silahlı saldırıda bir kadın hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Polis ekipleri, saldırıyı düzenlediği iddia edilen kadının eşini gözaltına aldı.

Olay, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Fildişi Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 LAA 951 plakalı servis aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda servis sürücüsü Mehmet Y. (51) ve yanında bulunan Asiye A. (40) ağır yaralandı. Mehmet Y.'ye 2 kurşun isabet ederken, Asiye A.'ya 4 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Asiye A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mehmet Y.'nin tedavisine devam edildiği bildirildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Asiye A.'nın eşi Yılmaz A.'yı silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.