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Uslanmayan Alkollü Sürücü, Kaza Yaptı

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Uslanmayan Alkollü Sürücü, Kaza Yaptı
Elazığ'da alkollü araç kullanmaktan uslanmayan sürücü kaza yapınca 3'üncü defa yakalandı.

Elazığ'da alkollü araç kullanmaktan uslanmayan sürücü kaza yapınca 3'üncü defa yakalandı. İlkinde 6 ay, ikincisinde 2 yıl ehliyetine el konulan sürücünün, bu defa 7 yıllığına ehliyetine el konulurken, 2 yıla kadar hapis cezası alma ihtimalinin de olduğu öğrenildi.

Kaza, merkez Çayda Çıra Mahallesi TOKİ konutları yolundaki moloz yığınlarının bulunduğu arazide meydana geldi. 57 yaşındaki Mustafa A., idaresindeki 23 BJ 21 plakalı otomobil ile yol yerine araziden gitmeye çalışırken molozlardaki taşlara çarptı. Yoldan geçen başka bir sürücü, kazayı fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki şahsın kazadan yaralanmadığını, aşırı alkollü olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin alkollü sürücüyü araçtan indirememesi üzerine polisler devreye girdi. Polislerin iknası sonucu otomobilden indirilen Mustafa A., alkol komasına girme ihtimaline karşı ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı.

Kendi adına "Ahmet" dedi, "Mustafa" çıktı

Polisler tarafından, adı sorulan alkollü şahıs, isminin Ahmet olduğunu ve çok alkol aldığını söyledi. Nüfus cüzdanını ilk başta polise vermeyen şahıs, ambulanstaki müdahalenin ardından ekip aracına alındı. Polisin, baştan itibaren nezaketi bırakmadığı olayın sonunda, alkollü şahıs kimliğini vermeyi kabul etti. Polis, kimliği alınca şahsın isminin kendisinin söylediği gibi Ahmet değil, Mustafa olduğunu öğrendi. Bu sıralarda polisle, alkollü şahıs arasında ilginç diyaloglarda yaşandı.

Ehliyetine 7 yıl el konuldu, hapiste yatabilir

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından, alkollü sürücü Mustafa A'nın kayıtları incelendiğinde daha önce 2 sefer ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. İlkinde 6 ay, ikincisinde de 2 yıl ehliyetine el konulan Mustafa A'nın, cezasının bitmesine 15 gün kaldığı öğrenildi.

Polis, Mustafa A'nın ehliyetine 3'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 5, alkol metreye üflemediği için ise 2 yıl olmak üzere toplam 7 yıllığına tekrar el koydu.

Öte yandan, Türk Ceza Kanunun 179/3. maddesi gereğince ise, alkolün etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan sürücüye, 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabileceği bildirildi.

Uslanmayan Alkollü Sürücü, Kaza Yaptı

Uslanmayan Alkollü Sürücü, Kaza Yaptı

Uslanmayan Alkollü Sürücü, Kaza Yaptı

Uslanmayan Alkollü Sürücü, Kaza Yaptı

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