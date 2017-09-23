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Uslu’dan Binbaşı Baysal’a Ziyaret

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Uslu’dan Binbaşı Baysal’a Ziyaret
Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu, Sahil Güvenlik Komutanı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu, Sahil Güvenlik Komutanı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çanakkale'de göreve yeni atanan Sahil Güvenlik Komutanı'na ilk ziyaret, Gestaş Genel Müdürü'nden geldi. Genel Müdür Volkan Uslu, önceki gün Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanı olarak göreve başlayan Kıdemli Binbaşı Alparslan Baysal'ı makamında ziyaret etti. Uslu, Baysal'a görevinde başarılar dilerken Kıdemli Binbaşı Baysal da Uslu'ya nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti. Görüşme, ziyaretçi defterinin imzalanması ve fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

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