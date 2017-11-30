Üst Geçit Çalışmaları Sürüyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçen yıl kasım ayında TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan üst geçidin çalışmaları sürdürülüyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçen yıl kasım ayında TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan üst geçidin çalışmaları sürdürülüyor.

Daha önce Ekim ayı sonunda tamamlanması ön görülen üst geçidin gecikme sebebinin OEDAŞ'a bağlı elektrik hatlarıyla ilgili olarak yaşandığı ve bu sıkıntıların aşılmasıyla çalışmalara yeniden başlanıldığı kaydedildi. Şu anda müteahhit firma ekiplerince üst geçit üzerinde çalışmalar devam ederken bir taraftan da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bağlantı yolu üzerindeki derede düzenleme çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Üst geçidin sağ ve sol taraflarında toprak dolgu işlemlerinin devam ettiği 400 metreyi kapsayan bu alandaki çalışmaların müteahhit firma tarafından tamamlanmasıyla birlikte asfaltının da dökülerek belediyeye teslim edileceği ifade edildi.

Üst geçidin Yeşilkent Mahallesi çevre yolu köprüsü ve İsmet İnönü Caddesine olan bağlantısı belediye ekipleri tarafından yapılacak. Bu bağlamda belediyenin Devlet Su İşlerinin dere düzenlemesiyle birlikte müteahhit firmanın sorumlu olduğu alandaki çalışmalarının tamamlanmasını beklediği ifade edildi. Belirtilen çalışmaların tamamlanarak belediyeye teslim edilmesinin ardından her iki tarafının dolgularının yapılarak asfaltının atılması bekleniyor. Ardından uzun süredir beklenilen Yeşilkent üst geçidinin ulaşıma açılması ve Yeşilkent Mahallesi ile 4 Eylül Mahallesinin bu üst geçit ile birbirine bağlanması hedefleniyor. Ancak teslimat süresi gecikmesine rağmen bu çalışmaların daha ne kadar süreceği noktasında bir tarih verilmiyor. Mevsimin kış olması ve hava şartlarının el verdiği kadarıyla çalışma yapılacağından 2018 yılı öncesinde üst geçidin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar merakla üst geçidin ulaşıma açılmasını beklerken Yeşilkent Mahallesi ve kent merkezini birbirine bağlayan cadde üzerindeki trafik yükünün azalacağı ve sürücüler için demiryolunun bir sorun olmaktan çıkacağı günün artık biran önce gelmesini istiyorlar.