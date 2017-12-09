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Üst Geçit İsteyen Mahalleli İkinci Kez Yol Kapattı

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Üst Geçit İsteyen Mahalleli İkinci Kez Yol Kapattı
Bursa'da kazaların olduğunu iddia ederek ikinci kez yol kapatan bir grup mahalle sakini üst geçit istedi.

Bursa'da kazaların olduğunu iddia ederek ikinci kez yol kapatan bir grup mahalle sakini üst geçit istedi.

Osmangazi'ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi sakinlerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, kazalar olduğunu iddia ederek yakın çevre yolunu kapattı. Yolu çift taraflı kapatan mahalleli, uzun süre yolu açmamak için direndi. Trafik kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinleri, kazaları protesto etti. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sağduyulu bir yaklaşımla mahalleyi yarım saatlik çabanın ardından yolu açmaya ikna etti. Herhangi bir olumsuzluğa karşı çevik kuvvet ekipleri de olay yerinde hazır halde bekledi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Altınsoy, mahalleliyi yetkililerle görüştürdü. Görüşmenin ardından söz alan mahalle sakinleri, olaysız şekilde dağıldı.

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