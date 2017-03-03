Usta: 'Mağdur öğretmenler var'

MHP Samsun Milletvekili Usta, bazı öğretmenlerin FETÖ'nün haberleşme aracı olan ByLock kullanıcısı olduğu için kamudan atıldığını belirterek, "Soruşturmalarda bazı hatalar yapılabiliyor. Bunlar düzeltilmeli. Mağdur öğretmen sayısı oldukça fazla" dedi

7 Şubatta bankaya para yatırma, sendika üyeliği, himmet gibi hiçbir örgüt üyeliği kriteri taşımadan 686 KHK'sıyla ihraç edilen öğretmenler, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ile görüştü. Meclis Genel Kurulunda bu görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Usta, “Geçmişte ‘Olur olmaz şeylerden, bir sendikadır veya bir yere küçük bir bağış yapmıştır, bundan dolayı insanları işinden etmeyelim ama byLock'u varsa atın kardeşim’ şeklinde ifadeler kullandık. Ama o zaman byLock'un, hakikaten terör örgütü üyeliği konusunda ciddi bir delil niteliği vardı, en azından öyle biliniyordu. Ancak şu anda zaman geçtikçe byLock'la ilgili iddialarda da, byLock kullanıcısı olduğu ifade edilen insanlarda da ciddi hatalar olduğu ortaya çıktı” dedi.

Özellikle, Avea'nın (Türk Telekom) bu 2014 ağustos, eylül, ekim aylarında verdiği kayıtlarda problemler olduğunu ve bu hataları İç işleri bakanı Süleymen Soylu'nun da ifade ettiğini söyleyen Usta, “40 bin tane hata var denildi. Bunlardan dolayı, çok yakından tanıdığımız, bildiğimiz insanlar veya tanımadığımız fakat sağlam referanslarla gelen insanlar var diyerek, hiçbir şekilde bu örgütle alakası olmayan, hiçbir somut kriter taşımayan ancak haklarında ‘byLock kullanmış’ şeklinde işinden atılan insanlar olduğunu ifade etti.

“Devletten Soğutmak Yanlış”

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 686 sayılı KHK'yla atılmış öğretmenlerin kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Usta, “Hepsiyle ilgili olan iddia da byLock. Bunların içerisinde ülkü ocaklarından yetişmiş öğretmenler de var, her birisi diyor ki ‘Biz savcılığa gittik, 'Bende byLock varsa bu bir terör örgütü üyeliğidir, beni o zaman tutuklayın, hakkımızda işlem yapın dedik’ Savcılığın cevabı ‘Sizinle ilgili bizim yapacağımız bir şey yok’ oluyor, fakat biz bu insanları işlerinden atıyoruz. Buralarda daha dikkatli olmamız lazım. Belli ki bu byLock meselesinde de ciddi hatalar var. Özellikle MİT kayıtlarıyla ilgili ciddi hatalar olduğu, Emniyetin kayıtlarının daha güvenilir olduğunu da artık bu araştırmaların sonucunda biliyoruz, bu hataları bir an evvel düzeltip gençlerimizin, öğretmenlerimizin, insanımızın mağdur olmasının önüne geçmemiz lazım. Böyle gencecik yaşta mesleklerinden soğutmak, ülkeden soğutmak, devletten soğutmak yanlıştır. Şunu da tekrar vurguluyoruz yani byLock yine çok önemli bir kriterdir, bunun gerçek kullanıcılarının hepsi en ağır şekilde kanunlar içerisinde cezalandırılsın ancak bu mağduriyetleri de dikkate almamız lazım, bu konuda hassas olmamız gerekiyor” dedi.