Usta Öğreticiler ‘Taşeron Yasası’ndan Faydalanmak İstiyor

Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Ümit Kaya, usta öğreticilerin de "Taşeron Yasası" kapsamına alınmasını istedi.

Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Ümit Kaya, usta öğreticilerin de "Taşeron Yasası" kapsamına alınmasını istedi.

Açıklamalarda bulunan Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Federasyonu Hakkâri İl Temsilcisi Ümit Kaya, Türkiye genelinde 50 bin civarında usta öğreticinin çalıştığını belirterek, bunlar için hiçbir vasıf belirlenmediği gibi halen asgari ücretin altında çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kaya, "Çok ciddi emekler sarf eden hocalarımız, gerekli değeri görmedikleri için sayıları gittikçe düşmektedir. Bu işleyiş devam ettiği sürece ülkemizdeki sanatların sayısı her geçen gün düşecektir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal yönlerini geliştirme konusunda büyük bir rol oynayan hocalarımıza gereken değerin verilmesini ve bu yasadan faydalanmalarını istiyoruz. Bizler buradan hükümet yetkilileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yasadan yararlanma talebinde bulunuyoruz" diye konuştu.