Usta Oyuncular ’’Ahududu’’ Oyunuyla Sahne Aldı

12. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen "Ahududu" adlı oyunda usta tiyatro sanatçıları Bileciklilerle bir araya geldi.

12. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen "Ahududu" adlı oyunda usta tiyatro sanatçıları Bileciklilerle bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyun, izleyiciler tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oyun sonunda yaptığı kısa açıklamada, Bilecik 12 Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında güzel bir geceyi daha yaşadıklarını kaydetti. Bilecik'te tiyatro sanatı ile usta tiyatro oyuncularını tiyatro severlerle buluşturmaktan dolayı büyük memnuniyet yaşadıklarını belirterek, oyunda yer alan sanatçılara teşekkür etti.

Usta Oyunculardan Melek Baykal, Bilecik'te tiyatronun geldiği noktanın önemine dikkat çekerek, "Bilecik'te böyle bir festivalin yıllardır yapılıyor olması son derece mutlu edici. Belediye Başkanımız uzun yıllardır Bilecik'e hizmet ediyor ve tiyatro sanatına katkı sunuyor. Onun için kendisi ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Oyunculardan Suna Keskin ise Bilecik'teki tiyatro festivaline uzun yıllardır katıldığını belirterek, "Festival kapsamında bir kez Onur Ödülüne de layık görüldüm. Çok teşekkür ediyorum, bu güzel organizasyon ve seyirciye. Gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilecik'te birçok kez sahne alan Usta Oyuncu Nedim Saban ise Bilecik Belediyesi eliyle tiyatronun çok önemli bir yere geldiğini belirterek, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya teşekkür etti.

Belediye Başkanı Selim Yağcı, konuşmanın sonunda; Oyuncular Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Cem Güler, Halim Ercan, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu ve Bülent Seyran'a teşekkür plaketi takdim etti.