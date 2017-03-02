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Usta: 'Rant uğruna şehirler harap ediliyor'

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Usta: 'Rant uğruna şehirler harap ediliyor'
MHP Grup Başkanvekili Usta, imar rantı meselesinin Türkiye ekonomisine ve kentleşmeye ciddi zararlar verdiğine dikkat çekerek, "Rant uğruna şehirler harap ediliyor" dedi

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meclis Genel Kurulu’nda Deprem Haftası dolayısıyla imar rantı konusuna değindi. Türkiye'nin, coğrafi yapısı ve iklim özellikleri itibarıyla doğal afetlere çok açık olduğunu hatırlatan MHP'li Usta, "Ancak, şunu da biliyoruz ki; deprem değil, bina öldürmektedir" dedi. 

1999 yılında yaşanan depremden sonra yönetmeliklerde, kanunlarda, mevzuatta yapılan değişikliklerle, depremle mücadelede yapılaşmanın denetimine ilişkin ciddi faaliyetlerin yapıldığını söyleyen Usta, son dönemde ise yapılaşmada denetimsizliğin hâkim olduğunu, buralarda da bir bozulmanın, yozlaşmanın olduğunu müşahede ettiklerini belirtti. Bu anlamda, bu hafta vesilesiyle bir farkındalık oluşması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Usta, "Dolayısıyla, hem yapılaşma da hem de şehirleşmede denetimlerin daha iyi yapılması, imar rantı uğruna şehirlerimizin veya binalarımızın tahrip edilmemesi gerekmektedir" dedi. Samsun Milletvekili Usta, imar rantı meselesinin, Türkiye ekonomisine ve kentleşmeye ciddi zararlar verdiğine dikkat çekti.

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