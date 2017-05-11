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Ustalar Ve Öğrenciler Aynı Sahnede

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Ustalar Ve Öğrenciler Aynı Sahnede
İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı işbirliğiyle Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi'nde eğitim gören öğrenciler, 3 yılın sonunda ustaları...

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı işbirliğiyle Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi'nde eğitim gören öğrenciler, 3 yılın sonunda ustaları ile aynı sahnede konser verecek.

Müziğe tutkun gençleri konservatuvara hazırlayan, gelecekte ulusal ve uluslararası alanda kariyer sahibi profesyonel müzisyen olmalarını amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi, 4'üncü yılını özel bir konserle taçlandıracak. Ustaları ve öğrencileri aynı sahnede buluşturacak Müzik Akademisi, öğrencilerine İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı işbirliğiyle Türk müzik kültürü, müzik teorisi, enstrüman eğitimi, koro ve orkestra gibi birçok alanda eğitim imkanı sunuyor.

Müziğin pek çok dalında, profesyonellerden eğitim alan öğrenciler, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'da, "Müzikle Büyüyenler" isimli konsere imza atacak. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konserde,müziğin ustaları Müzik Akademisi öğrencilerinden oluşan "Akademi Orkestrası" ile buluşacak.

Katılımcı Sanatçılar şöyle: Cihat Aşkın, Cana Gürmen,Erdem Sökmen, Çetin Akdeniz, Engin Gürkey&Beste Gürkey,Hakan Dedeler, Salih Kartal, Özcan Özbek, Fuat İkiz, Ayca Daştan, Alper Rumelioğlu, Burcu Bülbül, Tunç Kardeşler, Oğuzhan Kiloken& Müzik Akademisi Orkestrası.

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