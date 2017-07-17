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Usta’nın En Pahalı Transferi Jurac Kucka

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Usta’nın En Pahalı Transferi Jurac Kucka
Görev süresi boyunca şimdiye kadar 18 futbolcuyla sözleşme imzalayan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın 588 günlük görev süresinde yaptığı en pahalı...

Görev süresi boyunca şimdiye kadar 18 futbolcuyla sözleşme imzalayan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın 588 günlük görev süresinde yaptığı en pahalı transfer ise Jurac Kucka oldu.

UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerine uymaya özen gösteren Trabzonspor, iddialı bir kadro kurmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, takas ve bedelsiz transferler yapmaya özen gösterse de içinde bulunduğu ekonomik tabloda zaman zaman yüksek bonservis ücreti vermek zorunda kaldı.

En pahalı transferi Jurac Kucka oldu

Trabzonspor'da 6 Aralık 2015'de göreve gelen başkan Muharrem Usta, 588 günlük görev süresi boyunca şimdiye kadar 18 transfere imza attı. 6 oyuncuyu bedelsiz transfer eden Usta, 9 oyuncuya bonservis bedeli öderken 2 oyuncuyu kiralık, 1 oyuncuyu da takas yoluyla kadroya kattı. Söz konusu transferlerin bonservis bedelleri ise 23 milyon 200 bin Euro tuttu. Usta'nın yaptığı en pahalı transfer ise Milan'dan alınan Jurac Kucka oldu. Bordo-mavili kulüp, Slovakyalı oyuncu için İtalyan kulübüne 5 milyon Euro yani 20 milyon 318 bin TL ödeyecek.

Transfer harcamaları düştü

Trabzonspor Kulübü, son yıllarda büyük bir para harcadığı transfer harcamalarını düşürdü. Özellikle bir önceki başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dönemindeki transferleriyle gündeme gelen Karadeniz ekibi, güncel durumuyla birlikte transfere son 4 sezonda 70 milyon 350 bin Euro harcadı. Söz konusu dönem içinde yapılan transferlerin 47 milyon 150 bin Euro'su İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde yapılan bonservis harcamaları olurken, 23 milyon 200 bin Euro'luk bölüm ise Muharrem Usta döneminde yapılan bonservis harcaması olarak dikkat çekiyor.

Hacıosmanoğlu'nun en pahalı transferi Majeed Waris, Usta'nın ise Kucka

Trabzonspor'da bir önceki dönemde görev yapan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun en pahalı transferleri 2014-2015 sezonunda 6 milyon Euro ile Majeed Waris ve 5 milyon Euro bedelle kadroya katılan Oscar Cardozo oldu.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın yaptığı son transfer ise bugüne kadar yaptığı transferlerin en pahalısı oldu. Bordo-mavililerin İtalya'nın Milan Kulübünden transfer ettiği Jurac Kucka için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Transfer çalışmaları sürüyor

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Slovak oyuncu Jurac Kucka'nın, bordo-mavililerin bu sezon yapacağı en pahalı transfer olması bekleniyor. UEFA'nın Finansal Fair Play Kriterleri'ne göre hareket eden Karadeniz ekibinin, Kucka için ödediği bonservis bedelinin üzerine çıkacak başka bir transfere olağanüstü bir gelişme olmaması durumunda imza atması beklenmiyor.

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