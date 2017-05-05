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ÜSTÜ YARA ALTI KANSER OLABİLİR

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ÜSTÜ YARA ALTI KANSER OLABİLİR
Vücudun belirli bölgelerinde çıkan ancak uzun süre geçmeyen yaralar yalnızca dermatolojik problemlere değil, ciddi hastalıklara da işaret ediyor olabilir.

Bir merhem ya da bandajla yaranın üzerinin kapatılması, alerji, enfeksiyon gibi olumsuz tablolara yol açarken, altta yatan karaciğer fonksiyon bozukluğu, diyabet, kanser gibi hastalıkların da geç tanı almasına neden açabilir. Memorial Şişli Hastanesi Yara Analizi ve Tedavi Merkezi’nden Prof. Dr. Orhan Babuçcu, yara tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

Her yara sadece yara değildir

Yaralar sıklıkla kendi başlarına bir hastalık  olarak görülmektedir. Bu durum, yatak yarası gibi bazı durumlarda nispeten doğru olabilir. Diyabetli hastaların ayaklarında oluşan yaralar veya dolaşım bozukluğu nedeniyle uzuvlardaki yaralar da kendi başlarına bir sorun teşkil etmektedir.  Ancak, her yara sadece yara değildir ve doğru bir analiz ve tedavi süreci gerektirir.

Kan ve lenf kanseri yara ile kendini gösterebilir

Bacaklarımızda oluşan ve hiçbir tedaviye cevap vermeyen yaralar, bazen iç organlarımızdaki, özellikle sindirim sistemimizdeki hastalıkların, hatta kanserlerin habercisi olabilir. Bu yaraları karaciğer bozukluklarında görülen döküntülerden ayırmak önemlidir.  İyileşmeyen yaranın kendisi bir kanser olabilir veya 20 yıldan fazla süren bir yara kansere dönüşebilir. Bunlardan farklı olarak çeşitli kan ve lenf kanseri türleri kendisini deride yara olarak gösterebilir.  Romatizmal hastalıkların büyük bir lekesiminde “vaskulit” denilen damar duvarlarının iltihabi reaksiyonu görülür, bu durum bazen iyileşmeyen yaralar şeklinde ortaya çıkar.

Bilinçsiz uygulanan merhem ve kremler yarayı daha da büyütebilir

Vücutta çıkan yaralar, genellikle endişeye neden olmaktadır. Bunun nedenlerinin araştırılmadan iyileştirme yoluna gidilmeye çalışılması, yara yerine bilinçsizce ilaç uygulanması alerjiye neden olarak daha büyük yaralar oluşturur. Bu durumda yara tedavi edilmeye çalışıldıkça daha da kötüleşebilmektedir.

Hastanın kendisi de yara yapabilir

Bazı durumlarda da psikolojik sorunları olan hastalar kendilerinde iyileşmeyen yaralar oluşturabilir. Burada amaç genellikle biraz daha ilgi veya tıbbi bakım olabilir. Bu durumun da uzman doktorlar tarafından teşhis edilip, tedavi yoluna gidilmesi çok önemlidir.

Yaranın kaynağı araştırılıp tedavi planı belirlenmeli

Vücutta çıkan her yara kişiyi paniğe sevk etmemelidir. Ancak bir yara ideal bir yara bakımına rağmen 3 ay içerisinde iyileşme göstermiyorsa, mutlaka konunun uzmanına danışılmalıdır. Yaranın nedeni teşhis edilip uygun bir tedavi planlaması yapılmalı, kişi doktorun tavsiyelerini harfiyen yerine getirmelidir. Altta yatan bir hastalık tespit edildiği takdirde de bir yandan bu konu ile ilgili tedavi süreci başlatılmalıdır.

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