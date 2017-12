Üstün Yetenekli Çocuklar Go Oynayarak Kendilerini Geliştiriyorlar

Bağcılar'ın gururu olan öğrencilerin yetiştiği Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde çocuklar dünyanın en zor oyunlarından sayılan Çin kökenli strateji...

Bağcılar'ın gururu olan öğrencilerin yetiştiği Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde çocuklar dünyanın en zor oyunlarından sayılan Çin kökenli strateji oyunu "GO" oynayarak kendilerini yetiştiriyor. Oyun sayesinde stratejilerini geliştiren çocuklar yarışmalarda da başarılar gösteriyor. 25 kişilik Enderun GO takımı uluslararası yarışmalarda "Savaşçı Ruh" ve "Yükselen Yıldız" madalyalarını kazandı.

Bağcılar Belediyesi tarafından 2012 yılında kurulan Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde şu anda 400 yetenekli öğrenci eğitim görüyor. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencisi çocuklar sanattan bilime kadar kendi yeteneklerine göre burada özel eğitim alıyor.

Eğitmenler öğrencilerin eğitimlerini birtakım oyunlarla hem geliştiriyor hem de eğlenceli hale getiriyor. Enderun Mektebi'nde dünyanın en eski ve zor oyunlarından biri olarak bilinen GO Oyunu oynanmaya başladı. Öğrenciler, önceleri alışamadıkları GO oyununu kısa sürede sevdi. 10 öğrenciyle başlanan oyunda kısa sürede sayı 25'e çıkınca "Enderun GO" takımı kuruldu.

"Savaşçı Ruh ve Yükselen Yıldız madalyalarını kazandılar"

Enderun GO takımı, kurulduğu 2015 yılından bugüne kadar başta İstanbul Teknik Üniversitesi ve Açı Okulları'nın düzenlediği GO turnuvalarında 19 madalyaya layık görüldü. Öğrencilerin kazandığı madalyalar arasında oyunun en itibarlı madalyaları olan Savaşçı Ruh ve Yükselen Yıldız da yer alıyor. Öğrencilerin turnuvalarda elediği GO oyuncuları arasında 60 yaşında yarışmacılar da bulunuyor.

GO oyunu nedir?

Japonların "İgo", Çinlilerin "WeiQi", Korelilerin "Baduk" ve bizim de diğer batılı ülkeler gibi "Go" olarak isimlendirdiğimiz oyun, birisi siyah diğeri beyaz olmak üzere iki rengi temsil eden iki oyuncu tarafından sıra ile oynanır. Resmi oyunlarda yüzyıllardır oynanmakta olan oyun tahtası 19 dikey ve 19 düşey çizgiden oluşmaktadır. 361 kesişim noktası vardır ve Go taşları bu kesişim noktalarına koyularak hamle yapılır.

Oyun tahta boş bir halde iken başlar. İlk hamleyi siyah oyuncu yapar ve daha sonra oyun bu sıra ile devam eder. Oynanan taş yerinde kalır ve her defasında yeni bir taş tahtaya koyulur. Oyuncular taşlarını istedikleri herhangi bir kesişim noktasına koymakta serbesttirler.