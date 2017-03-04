Üstündağ; “Davanın Sanığı Da Değilim, Tanığı Da Değilim”

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, hakkında bazı yerel basın organlarında ve sosyal medyada FETÖ terör örgütü üyeliğinden açılan davada...

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, hakkında bazı yerel basın organlarında ve sosyal medyada FETÖ terör örgütü üyeliğinden açılan davada sanık olduğu ve yargılanacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu, bu dava da sanık veya tanık olmadığını ifade etti. Üstündağ ayrıca, konuyla ilgili yasal hakkını kullanacağını söyledi.

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir kısım yerel basın organlarında ve sosyal medyada, tamamı aynı kişiler tarafından servis edilmiş,yazılmış ve yayınlanmış olan, ihmalin dışında bir kasıtla çamur "at izi kalsın" düşüncesi ile şahsıma yönelik yıpratma çalışması var. Şaban Üstündağ olarak FETÖ terör örgütü üyeliğinden açılan davada sanık olduğum ve sanık olarak yargılanacağım yönündeki haberler asılsızdır. Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/278 sayılı dosyası ile devam eden ve de kamuoyunda FETÖ davası olarak bilinen davanın sanığı da değilim tanığı da değilim" dedi.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/3431 ve 2016/5252 sayılı FETÖ terör örgütü üyeliğine ilişkin soruşturmalardan hakkında ayrı ayrı takipsizlik kararı verildiğini kaydeden Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, "UYAP kayıtlarında ismimin yer alması ile ilgili olarak, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi derhal UYAP uygulamaları düzeltme kararı vermiş, sistemdeki yanlışlığın Aydın'da düzletilememesi nedeniyle Ankara'ya yanlışlığın Ankara'da düzeltilmesine karar verilmiştir. Daha soruşturma aşamasında suçsuzluğum anlaşılmış ve hakkımda takipsizlik kararı verilmiş olduğu hem tüm kamuoyunca bilinmektedir" diyerek bahse konu haberin kasıtlı yapıldığını ileri sürüp konuyla ilgili yasal hakkını arayacağını kaydetti.