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Üşüyen Sokak Hayvanları İçin Battaniye Serdiler

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Üşüyen Sokak Hayvanları İçin Battaniye Serdiler
İstanbul'da etkili olmaya başlayan soğuk havada, Kadıköy'de genç hayvanseverlerin hareketi görenlerin adeta içini ısıttı.

İstanbul'da etkili olmaya başlayan soğuk havada, Kadıköy'de genç hayvanseverlerin hareketi görenlerin adeta içini ısıttı. Genç hayvanseverler çalıştıkları iş yerinin önüne battaniye sererek yiyecek bırakırken üşüyen bir köpeğin battaniyede uyuması görenlerin içini ısıttı.

İstanbul'da soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte Kadıköy'de bir işyerinde çalışan iki genç, sokak hayvanlarının soğuk havalardan etkilenmemesi için harekete geçti. Dükkanın önüne battaniye seren ve burayı kullanan köpeklerin de yemek ihtiyacını gideren gençler, büyük takdir topladı. Gençlerin serdiği battaniyeler, sokaklarda kalan Sarıkız isimli köpeğin de uğrak yeri oldu. Gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Sarıkız, gençlerin serdiği battaniyelerin üzerinde yatarak keyif yaptı.

Sokaklarda kalan hayvanları düşünerek böyle bir adım atan gençlerden Umur Yılmaz, "Bu fikir buradaki çalışan arkadaşlarımızdan ve bizden çıktı. Bu hayvanlar çoğunlukla burada yaşıyorlar. Yazın sıcak olduğu için rahat rahat geziyorlar ama kışın böyle soğuk oluyor. Bir hayli de zor oluyor onlar için. Yaşları da bir hayli var. Senelerdir bizim mahallemizde yaşıyor bu hayvanlar. Ama sağ olsun buradaki halkımız olsun, biz olalım kendi ellerimizle yemeğiydi, yorganıydı, yatağıydı bir şekilde hepsine gücümüz yetmese de elimizden geldiği kadar onlara bakmaya çalışıyoruz. Havalar da soğudu. Herkesin elinden geldiği kadar böyle bir şey yapması lazım" şeklinde konuştu.

Gençlerden Mazlum Ebrem ise, "Buradaki halkın çoğu hayvanları seviyor ve ilgileniyor. Belediyeden tek isteğimiz hayvanlara buralarda kulübe yapmaları" dedi.

Gençler ilerleyen zamanda ise hayvanlar için sokakta kulübe yapmayı planlıyor.

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