UTANÇ TABLOSU

Kadın Cinayetleri Platformu 2010-2017 yılları arasında Türkiye'de 1915 kadının öldürüldüğünü açıkladı. Samsun'da aynı dönemde 25 kadın öldürüldü.

Kadın Cinayetleri Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde 2010-2017 yılları arasında Türkiye'de işlenen kadın cinayeti raporunu açıkladı. Aynı dönemde Türkiye genelinde 1915 kadın cinayetinin işlendiği belirtilen raporda, Samsun'da 25, Çorum'da 19, Trabzon'da 17, Tokat'ta 14, Kastamonu'da 12, Giresun'da 14, Ordu'da 10, Amasya'da 5, Sinop'ta 2 kadın cinayeti işlendi.

2010‘dan bu yana sadece İstanbul’da öldürülen kadın sayısı 261. İzmir’de 139, Ankara’da 105, Adana’da 102, Gaziantep’te 88, Antalya’da 81. Son 8 yılda kadın cinayeti haberinin yansımadığı tek il Bayburt oldu. En az sayıda cinayet haberi ise Artvin, Karabük, Gümüşhane, Tunceli ve Bingöl’den geldi.

KADINLAR SUDAN SEBEPLERLE KATLEDİLDİ

Samsun'da erkek arkadaşları yada eşleri tarafından işlenen cinayetlerin sebepleri ise bu kadarda olmaz dedirtti. Samsun'da 25 kadın terkedilme, barışma isteğinin reddedilmesi, tartışma, boşanma isteği, kıskançlık, hırsızlık, aldatılma şüphesi ve maddi kaynaklı sebeplerden dolayı eşleri yada erkek arkadaşları tarafından silahla yada bıçakla katledildi. Zekeriya FIRAT

Samsun Karadeniz'de kadın cinayetinde zirvede

2010-2017 arası Samsun'da 25, Çorum'da 19, Trabzon'da 17, Tokat'ta 14, Kastamonu'da 12, Giresun'da 14, Ordu'da 10, Amasya'da 5, Sinop'ta 2 kadın cinayeti işlendi.