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Utangaç Hırsız Tanınmamak İçin Polisten Yardım İstedi

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Utangaç Hırsız Tanınmamak İçin Polisten Yardım İstedi
Aydın'da girdiği bir binanın kapılarını zorlayan bir hırsız hesapları tutmayınca hırsızlığa kalkıştığını pişman oldu.

Aydın'da girdiği bir binanın kapılarını zorlayan bir hırsız hesapları tutmayınca hırsızlığa kalkıştığını pişman oldu. Kaçmak isterken de düştüğü merdivenlerde ağzı burnu dağılan hırsızlık zanlısı objektiflere yakalanmamak için polisten yardım istedi. Başına geçirdiği montu ile girdiği binadan çıkarılan şüpheli polisin yardımı ile yürüdü.

Olay Aydın Efeler İlçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuluk ilişkilerinin sıkı olduğu ve herkesin birbirini tanıdığı 1666 sokaktaki bir binaya giren hırsızlık zanlısı her zaman uyguladığı numarayı uygulamaya kalktı. Yanında getirdiği aparatla kapıları açmaya zorlayan şahıs, kendisini görenlere binadaki yakınına ziyarete geldiğini söyleyince yakayı ele verdi. Şahsın hırsız olduğunu belirleyen apartman sakinleri polisi arayınca yakalanacağını anlayan zanlı kaçmak istedi. Bu sırada merdivenlerden düşerek ağzı burnu dağılan şahıs dışarıda gazeteci olduğunu görünce objektiflere yakalanmamak için olay yerine gelen polislerden yardım istedi. Sırtındaki montu başına geçirerek polis ekiplerinin yardımı ile yürüyen şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Utangaç Hırsız Tanınmamak İçin Polisten Yardım İstedi

Utangaç Hırsız Tanınmamak İçin Polisten Yardım İstedi

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