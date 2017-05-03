Utso Üyeleri Konolex Fuarında

Uşak Ticaret ve Sanayi Odasıüyelerini Konya TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen KONMAK 2017, KONOLEX 2017, İSKON 2017 Fuarları'na götürdü.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odasıüyelerini Konya TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen KONMAK 2017, KONOLEX 2017, İSKON 2017 Fuarları'na götürdü.

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından hazırlanan ve eş zamanlı olarak düzenlenen Konmak 2017 Metal İşleme Makineleri, Konelex 2017 Elektrik, Elektronik, Otomasyon ve İskon 2017 İstifleme, Depolama ve Yükleme Ekipmanları, Konya Saç İşleme Teknolojileri fuarları yoğun ilgi gördü. Sektörde faaliyet gösteren lider firma ve firma temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen fuarlarda Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri güncel teknoloji makine ve ekipmanlarını yakından görerek yeni iş bağlantıları kurma imkânı buldular.

Sektörünün aranılan, takip edilen markalarını buluşturan fuar hakkında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir; "Orta gelir tuzağından kurtulmanın yolu yüksek teknolojili ürünler üretmek, bu şekilde dışa bağımlılığımız azalır. Yüksek teknolojiye geçişte makine imalatı önem arz etmektedir. Verilen desteklerin arttırılmasıyla yurtdışı firmalarla rekabetimiz güçlenecektir. 4 farklı sektörü bir araya getiren bu organizasyona üyelerimizi götürerek, fikir ve bilgi alışverişinde bulunmalarını sağladık. Sadece yurtiçinde değil, yurtdışında düzenlenen uluslararası fuarlara da sürekli olarak katılım sağlıyor, üyelerimiz için ikili iş görüşmeleri organize ediyoruz. Fuarlar sayesinde temeli atılacak iş bağlantıları ile üyelerimizin güzel kazanımlar elde edeceğini umuyorum" dedi.