  • BIST 93.863
  • Altın 140,740
  • Dolar 3,5356
  • Euro 3,8589
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 15 °C

Utso Üyeleri Konolex Fuarında

» »
Utso Üyeleri Konolex Fuarında
Uşak Ticaret ve Sanayi Odasıüyelerini Konya TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen KONMAK 2017, KONOLEX 2017, İSKON 2017 Fuarları'na götürdü.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odasıüyelerini Konya TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen KONMAK 2017, KONOLEX 2017, İSKON 2017 Fuarları'na götürdü.

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından hazırlanan ve eş zamanlı olarak düzenlenen Konmak 2017 Metal İşleme Makineleri, Konelex 2017 Elektrik, Elektronik, Otomasyon ve İskon 2017 İstifleme, Depolama ve Yükleme Ekipmanları, Konya Saç İşleme Teknolojileri fuarları yoğun ilgi gördü. Sektörde faaliyet gösteren lider firma ve firma temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen fuarlarda Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri güncel teknoloji makine ve ekipmanlarını yakından görerek yeni iş bağlantıları kurma imkânı buldular.

Sektörünün aranılan, takip edilen markalarını buluşturan fuar hakkında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir; "Orta gelir tuzağından kurtulmanın yolu yüksek teknolojili ürünler üretmek, bu şekilde dışa bağımlılığımız azalır. Yüksek teknolojiye geçişte makine imalatı önem arz etmektedir. Verilen desteklerin arttırılmasıyla yurtdışı firmalarla rekabetimiz güçlenecektir. 4 farklı sektörü bir araya getiren bu organizasyona üyelerimizi götürerek, fikir ve bilgi alışverişinde bulunmalarını sağladık. Sadece yurtiçinde değil, yurtdışında düzenlenen uluslararası fuarlara da sürekli olarak katılım sağlıyor, üyelerimiz için ikili iş görüşmeleri organize ediyoruz. Fuarlar sayesinde temeli atılacak iş bağlantıları ile üyelerimizin güzel kazanımlar elde edeceğini umuyorum" dedi.

Utso Üyeleri Konolex Fuarında

Utso Üyeleri Konolex Fuarında

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hanefi Bostan: “Kamu Çalışanlarının Maaşı Yüzde 2.71 Oranında Eridi”03 Mayıs 2017 Çarşamba 20:23
  • Tokat’ta 3 Mayıs Türkçülük Günü03 Mayıs 2017 Çarşamba 20:13
  • Korgeneral Çetin’den Vali Toprak’a Ziyaret03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:43
  • Sebze Halinde Çıkan Yangınla İlgili Gözaltına Alınan 1 Kişi Serbest Bırakıldı03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:43
  • Yaşlı Adama Çarpan Kadın Sürücü Büyük Şok Yaşadı03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:38
  • Karabük Belediyesi Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:38
  • Başkan Şahin, Fahri Kasırga İle Görüştü03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:28
  • Muhtarlar Uedaş’tan Memnun03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:28
  • Ebeler: Hayatı Tutan Eller03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:13
  • Gaziantep’te Bilim Fuarı Sergisi03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti