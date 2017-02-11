Utso’da 12. Meslek Komite Bilgilendirmesi Yapıldı

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda (UTSO) 12. Meslek Komite bilgilendirmesi yapıldı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda (UTSO) 12. Meslek Komite bilgilendirmesi yapıldı. UTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Ali Türkcan'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Türkcan; "İstihdam açısında daralan bir piyasanın içindeyiz. İşsizlik oranlarının yükseldiği son dönemde hepimize görev düşüyor. Biz iş adamları olarak üstümüze düşeni yapacağız. Hükümet kanadı da bu programla önemli katkılar ve fırsatlar sunuyor. Programın olumlu sonuçlar vereceğini düşünüyorum. İstihdam piyasasını etkileyen bir diğer sorunda kalifiyeli eleman ve bu kalifiyenin sertifika ile kanıtlanması. Odamız olarak bu alana yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kademeli olarak zorunlu hale getirilen Mesleki Yeterlilik belgesi için çalışmalarımız son aşamada. Buradan mutlulukla duyurmak isterim ki odamız, Kaynak Bölümünde Mesleki Yeterlilik Sınavları yapacak. Son derece önemli bu konuda güzel adımlar atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Çalışma Hayatında Milli Seferberlik programı kapsamında iş-kur tarafından verilecek destekleri birazdan İl Müdürümüzden dinleyeceğiz. İŞKUR alanında biz işverenlere bu tarz bilgilendirme toplantılarının fayda sağladığını düşünüyorum" dedi.

Toplantıya katılım sağlayan İŞKUR yetkilisi Ömer Türkmen; "Mesleki Yeterlilik Belgesi günümüzde son derece önem arz etmektedir. Çalışanlar Mesleki Yeterlilik kursunu bitirip sertifika almaya hak kazandıklarında, sertifika bedeli 2017 yılı sonuna kadar işsizlik fonundan karşılanıyor. Eğer 2017 yılı içerisinde alınmadı ise 2019 yılı sonuna kadar sertifika bedelinin yarısı karşılanıyor" dedi.

81 ilde başlatılan Milli Seferberlik programı ile çalışma hayatının taraflarıyla bir araya gelerek sorunların tespitiyle program kapsamındaki teşviklerle ilgili bilgileri veren Türkmen, işsizlikle mücadelede işverenlerin büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Özellikle üniversiteden yeni mezun olanların istihdam edilmesi halinde bir yıl boyunca bu çalışanların ücretinin %50'sini destekleyeceklerini vurguladı. İşsizlik oranındaki artışın %10'ların altına çekilmesinin planlandığını ifade eden Türkmen; "İŞKUR olarak iş ve meslek danışmalarımızla istihdamın artırılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir; "12. Meslek komite toplantısında Çalışma Hayatında Milli Seferberlik konulu toplantımızı gerçekleştirdik. Katıldığım TOBB Ekonomi Şurasında Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine başlatılan bu programın bilgilendirilmesi yapıldı. Bizlerde bu alanda destek olup artı 1 istihdam sloganı ile odamız istihdamında imkanlarımız çerçevesinde %10 civarında artış yapmayı planlıyoruz. İstihdamı canlandırmak adına, bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz. İstihdama yarar adına zorunlu hale getirilen Mesleki Yeterlilik Sertifikası için bizde çalışmalar yapıyoruz. UTSO Başkan Yardımcımızın da toplantı başında bahsetmiş olduğu gibi, kalifiyeli elemanın piyasa sağlanması için Kaynak Bölümünde Odamız Mesleki Yeterlilik sınavları yapacak. Tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.