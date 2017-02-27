Uü’nün Master Ve Doktora Kontenjanlarına Rekor Başvuru

Uludağ Üniversitesi, üçüncü nesil üniversite vizyonu ile çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Uludağ Üniversitesi, üçüncü nesil üniversite vizyonu ile çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Arttırılan yüksek lisans ve doktora kontenjanlarına 14 bin civarında öğrenci başvuru yaptı. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri'nde açılan toplam 5 bin 352 kişilik yüksek lisans ve doktora kontenjanına tam olarak 14 bin 8 öğrenci müracaat etti. Öğrenciler ağırlıklı olarak yüksek lisans kontenjanlarına başvuru yaptı. Toplam 13 bin 531 öğrenci yüksek lisans eğitimi almak için başvuruda bulundu. 477 öğrenci de doktora yapmak için başvuru yaptı. Lisansüstü eğitim kontenjanlarına Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri'nde daha yoğun başvuruların olduğu gözlemlendi. Sağlık ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri'nde de geçen yıllara oranla yaklaşık 2 katı bir başvuru artışı yaşandı.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, önceki yıllara nazaran 3 katı bir kontenjan artışına gittiklerini açıkladı. 2017 yılı için 8 bin yüksek lisans ve doktora öğrencisi sayısına ulaşmak istediklerini vurgulayan Rektör Ulcay, "2016 yılında 7 bin 300 lisansüstü öğrencimiz vardı. Uludağ Üniversitesi olarak hedefimiz toplam 10 bin yüksek lisans ve doktora öğrencisine ev sahipliği yapmaktır. Son iki yıldır kontenjan sayılarımızı ciddi oranlarda arttırıyoruz. Önceki yıllara göre 4 katı kontenjan artışına gittiğimiz enstitülerimiz var. Önümüzdeki tabloya baktığımızda enstitülerimizde yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin sayısına çok ciddi bir artış görüyoruz. Yaklaşık 14 bin öğrenci Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisans için başvuru yapmış. Burada arttırdığımız kontenjan sayılarının da önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.