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Uvalin: “Avrupa Şampiyonu’na Karşı Oynamak Zordu”

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Uvalin: “Avrupa Şampiyonu’na Karşı Oynamak Zordu”
Yeşilgiresun Belediyespor Mihailo Uvalin, Fenerbahçe karşısında istedikleri oyunu gösteremediklerini ve Avrupa Şampiyonu bir takıma karşı oynamanın kendileri...

Yeşilgiresun Belediyespor Mihailo Uvalin, Fenerbahçe karşısında istedikleri oyunu gösteremediklerini ve Avrupa Şampiyonu bir takıma karşı oynamanın kendileri için onur verici olduğunu söyledi.

Yeşilgiresun Belediyespor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Doğuş'a 85-72 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Mihailo Uvalin, "Bizim için Avrupa Şampiyonu'na karşı oynamak büyük onurdu. Buraya kaybetmeye gelmedik tabii ki. En iyisini göstermeye çalıştık ama yeterli olmadı. Maçın bazı yerlerinde enerjimiz düştü. Genel olarak baktığımızda Fenerbahçe'ye karşı oynamak zordu. Bir kez daha ev sahibi takıma teşekkür ediyorum ve onlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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