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Uyanık Esnaf, Şüphelileri Oyalayıp Polisi Çağırdı

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Uyanık Esnaf, Şüphelileri Oyalayıp Polisi Çağırdı
Denizli'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarında, esnafa giderek 300 TL sahte para bozdurmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarında, esnafa giderek 300 TL sahte para bozdurmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, elinde sahte para bulunan 2 kişi esnafa gelerek bozdurmak istedi. Dükkan sahibine 100'er TL'lik banknotlar halinde toplam 300 TL bozdurmaya çalıştı. Şahısların durumlarından şüphelenen ve ismini vermek istemeyen dükkan sahibi, şahısları oyaladı. Dükkan sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahısları gözaltına alarak emniyete götürdü.

Şahısların üzerinden kimlik olmadığı belirtilirken, şüphelilerin uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtildi.

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