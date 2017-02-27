Uyanık Sürücü Fazla Yol Yapmamak Geri Geri Manevra Yaparken Yayaya Çarptı

BİLECİK (İHA) – Bilecik'te fazla yol yapmamak için ger geri gelen sürücü yayaya çarparak yaralanmasına sebep oldu.

BİLECİK (İHA) – Bilecik'te fazla yol yapmamak için ger geri gelen sürücü yayaya çarparak yaralanmasına sebep oldu.

İddialara göre; 34 JMY 12 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Üçler, Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde bulunan Tarım İl Müdürlüğü önünden Bilecik istikametine doğru gelmek istedi. İstikameti üzerinde kendisine en yakın dönüş kavşağının 300 metre ileride Akasya Altı mevkinde olması sebebiyle sürücü 50 metre gerisindeki başka bir kavşağa geri geri gelmek istedi. Bu esnada yolun karşısına geçmek isteyen yaya Yasemin Altındaş'a (48) çarpan sürücü birde yolun kenarında park halindeki bulunan 11 SD 620 plakalı aracının görüş acısını kapattığını iddia etti. Yaralı kadın olay yerine 112 Acil Servis ambulansıyla Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücü Mehmet Üçler ise; trafik ekiplerince Çarşı Polis Merkezi Amirliğine ifadesi alınmak üzere götürüldü.