Uydu kanalları büyük para ödüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Özellikle uydu üzerinden yayın yapan kanalların çok ciddi masrafları var. Bu nedenle bir kanun teklifi verdik.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Özellikle uydu üzerinden yayın yapan kanalların çok ciddi masrafları var. Bu nedenle bir kanun teklifi verdik. İnşallah iktidar partisi de desteklediğinde bu yasa Meclis'ten çıkar ve yerel televizyonlarımızın sorunları çözülür." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da yayın yapan TV 52'nin 25. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kanalın kesintisiz yayın hayatını sürdürmesinde emeği geçenleri kutladı. TV 52'nin kendisinin siyaset hayatında da önemli rolünün bulunduğunu anlatan Torun, "Ulubey belediye başkanlığı dönemimden bu yana TV 52'nin hep desteğini gördüm. Tarafsız yayınlarıyla kanalımızın idarecilerini ve tüm çalışanlarını kutluyorum." ifadesini kullandı.

CHP'nin yerel kanalların ayakta kalabilmesi için kanun teklifi verdiğini anımsatan Torun, şöyle konuştu: "Çünkü yerel kanallarımız diğer holding kanalları gibi bir geliri bulunmuyor. Maalesef gerekli desteği de alamıyorlar. Özellikle uydu üzerinden yayın yapan kanalların çok ciddi masrafları var. Bu nedenle bir kanun teklifi verdik. İnşallah iktidar partisi de desteklediğinde bu yasa Meclis'ten çıkar ve yerel televizyonlarımızın sorunları çözülür. Temennimiz Anadolu'daki görsel medyanın biraz olsun rahatlaması."