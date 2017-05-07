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Uygulama Merkezindeki Fidanlar Meyve Vermeye Başladı

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Uygulama Merkezindeki Fidanlar Meyve Vermeye Başladı
İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Güray Oruç çiftçileri bilinçlendirmek amacıyla Durhasan Köyü'nde kurulan uygulama merkezinde incelemelerde bulundu.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Güray Oruç çiftçileri bilinçlendirmek amacıyla Durhasan Köyü'nde kurulan uygulama merkezinde incelemelerde bulundu.

İzmit Belediyesi tarafından çiftçileri teorik ve pratik alanda bilinçlendirmek amacıyla Durhasan Köyü'nde kurulan uygulama merkezinde dikilen fidanlar meyve vermeye başladı. Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Durhasan Köyü'nde 25 dönümlük alanda oluşturulan uygulama ve eğitim merkezine geçtiğimiz aylarda yüzlerce çeşit meyve fidanı dikilmişti. Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Türkiye'ye örnek olan uygulama bahçesine giderek incelemelerde bulundu. Güray Oruç, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın, köylerin kalkınmasına büyük önem verdiğini belirterek " İlimizde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kuran ilk belediyeyiz. Müdürlüğümüzde görevli veteriner hekim ve ziraat yüksek yüksek mühendisimiz sık sık köylere giderek vatandaşlara bilinçlendirici eğitimler veriyor. Durhasan Köyü'nde oluşturduğumuz merkezde çiftçilere uygulamalı olarak eğitimler vereceğiz. Burada vereceğimiz fidan ne zaman, nasıl dikilir, ilaçlaması, budaması ve gübrelemesi nasıl yapılır gibi uygulamalı eğitimler sayesinde çiftçilerimiz yaptıkları işi daha bilinçli ve fenne uygun yapıp daha çok verim elde edecekler" dedi.

Uygulama Merkezindeki Fidanlar Meyve Vermeye Başladı

Uygulama Merkezindeki Fidanlar Meyve Vermeye Başladı

Uygulama Merkezindeki Fidanlar Meyve Vermeye Başladı

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