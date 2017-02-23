Uygulamalı Bilimler’de Ayın Personeli Uygulaması

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda ayın personeli uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda ayın personeli uygulaması başlatıldı. Okulda, Şubat ayında ayın personeli, teknik kadroda görev yapan Zeki Eser oldu.

Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda, yönetim ve okul çalışanlarının ortak kararı ile ayın personeli belirlenmeye başlandı.Okulda görevli olan 20 personel arasında, o ay işletmeye en fazla katkı sağlayan personel ayın personeli olarak seçiliyor. Ayın personeli seçilenlerin fotoğraflarının bir ay süre ile panoya asıldığını Okul Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban, ayın personeli teşekkür belgesi düzenlendiğini söyledi. Müdür İlban, bu ayın personelinin Zeki Eser olduğunu kaydetti.