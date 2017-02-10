Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Tarihleri Belli Oldu

Çerkezköy Ticaret Sanayi Odası ile İŞKUR işbirliğiyle kendi işini kurmak isteyenlere verilecek olan "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" tarihleri belli...

Çerkezköy Ticaret Sanayi Odası ile İŞKUR işbirliğiyle kendi işini kurmak isteyenlere verilecek olan "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" tarihleri belli olurken, ilk eğitimlerin 20 Şubat 2017 tarihinde başlayacağı bildirildi.

Ücretsiz olarak verilecek 4 gün süreli eğitimleri başarıyla tamamlayan girişimciler, KOSGEB destekli 50 bin lira hibe, 100 bin lira da iki yıl geri ödemeksizin kredi alma hakkını kazanacak. Ayrıca girişimciler yatırımlarını büyütmek ve geliştirmek için de iki yıl geri ödemesiz olmak üzere 100 bin lira kadar daha talepte bulunabilecekler. Çerkezköy Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" tarihleri ise, 20-23 Şubat 2017, 20-23 Mart 2017, 17-20 Nisan 2017,22-25 Mayıs 2017,24-27 Temmuz 2017,21-24 Ağustos 2017, 25-28 Eylül 2017,23-26 Ekim 2017, 20-23 Kasım 2017 ve 11-14 Aralık 2017 olarak belirlendiği belirtildi.