Uygun: "Gaziantepspor Küme Düşmeyecektir"

Gaziantepspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gaziantepspor'un küme düşmeyeceğini söyledi.

Gaziantepspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gaziantepspor'un küme düşmeyeceğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Gaziantepspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım adına, kazanmak adına hafta boyunca bu maçın hazırlığı içinde olduğunu söyleyen Uygun, "İkinci yarı sonunda tabii ki galip gelme adına çok yetenekli iki oyuncuyu oyuna koyduk. Son dakika gol atsaydık şu anda 3 puan almış olurduk, ama 1 puan aldık. Gaziantepspor düşmeyecektir. Biz inandık, takım inandı ve bu inançla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bu halkın sevgisine ihtiyacımız var. İnşallah sezon sonunda Kurtuluş Bayramımızı hep beraber kutlayacağız. Futbolda kaçar, kaçmaz diye bir şey yok. Mühim olan benim futbolcu kardeşlerimin elinden geleni yapması. Gaziantepspor'da tek hedefim var; puan farkını kapatmak. 4 puanımız kayıp. Ben Başakşehir ve bu maçtan 3'er puan bekliyordum. Açıkçası bizim adımıza üzücü ama bunu kapatmak için çalışıyoruz" dedi.