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Uygun: "Gaziantepspor’da Ben İnancımı Kaybetmiş Değilim"

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Uygun: "Gaziantepspor’da Ben İnancımı Kaybetmiş Değilim"
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Benim geldiğimden beri aradaki 11 puanlık fark ve...

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Benim geldiğimden beri aradaki 11 puanlık fark ve bu farkı kapatmak için verdiğim mücadele ve inanmışlık, maalesef bazıları tarafından fazla inanılmamış galiba ki bugün sahada onun görüntüsünü gördük" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Gaziantepspor, ligin 30. haftasında deplasmanda konuk olduğu Akhisar Belediyespor'a 6-0'lık farklı skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bugün çok farklı bir mağlubiyet aldık. Hangi takım olursanız olun giydiğiniz formanın hakkını vermek zorundasınız. Gaziantepspor için ayrı bir parantez açmak gerektiği düşüncesindeyim. Benim geldiğimden beri aradaki 11 puanlık fark ve bu farkı kapatmak için verdiğim mücadele ve inanmışlık, maalesef bazıları tarafından fazla inanılmamış galiba ki bugün sahada onun görüntüsünü gördük. Gaziantepspor belki de dünyada eşine çok az rastlanır durumlar yaşıyor. Kendi takımımız içerisindeki bir arkadaşımızın intiharı ve yaşadığımız 15 gün içerisindeki bu süreç ve kaos bizi inanılmaz derecede etkiledi. Ben futbolcu kardeşlerime söyledim; "Çarşamba günü inanmayan varsa gelmesin kardeşim. Sonucunda Gaziantepspor forması değerlidir, her forma gibi onun hakkını vermek zorundasınız, o yüzden de çıkacaksın ya sahada mücadele edeceksiniz ya da ben sizinle ilgili gereken kararı vereceğim" dedim. Sonucunda bir şehri temsil ediyoruz. Çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlara rağmen, birçok kişiye rağmen benim inancımın yüzde 20'sine inanmış olsalardı bugün çoktan kurtulmuş olurduk. Geçtiğimiz süreçlere bakıyorum, 2 tane maçtaki bariz hakem hataları, 2 tane maçtaki son saniyede boş kaleye kaçırdığımız goller vardı. Böyle olunca bulunduğunuz konuma düşüyorsunuz. Gaziantepspor'da ben inancımı kaybetmiş değilim. Yolumuza devam edeceğiz. Eğer inanmayan futbolcular da varsa Gaziantep'in gençlerinden, altyapısından futbolculara o formayı giydireceğim ve o sahada mücadeleyi verdirteceğim" dedi.

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