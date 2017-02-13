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Uygun: "Kardeşlik, Sevgi Ve Barış İçin Mücadele Ediyoruz"

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Uygun: "Kardeşlik, Sevgi Ve Barış İçin Mücadele Ediyoruz"
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftanın kapanış maçında Gaziantepspor sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yenerek 9 haftanın ardından galibiyetle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftanın kapanış maçında Gaziantepspor sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yenerek 9 haftanın ardından galibiyetle tanıştı. Maçın ardından her iki teknik adam da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, mücadelenin son dakikalarında tribünde ve saha içinde yaşanan olaylara tepki göstererek, "Oynadığımız oyunun spor olduğunu unutmamalıyız. Bizler kardeşlik, sevgi barış için mücadele ediyoruz" dedi.

Uygun, "Bugün iki takım da ligde kalmaya çalışıyor. Ama futboldan daha önemli şeyler var; insanlarımızın hayatı ve sevgi gibi. Maalesef bu yaşadığımız üzücü olaylar, sonuçtan daha fazla bizi üzmüştür. İki kardeş şehrimizin mücadelesinde dostluğun kazanması en büyük arzumuzdu. Belki Adanaspor bizden daha iyiydi ama 3 puanı biz kazandık. Biz kardeşlik, sevgi ve barış için mücadele ediyoruz. Gaziantepspor düşmeyecek. Hep beraber birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var" dedi.

Adanaspor Cephesi

Adanaspor'un Teknik Direktör Levent Şahin ise, "Gaziantepspor takımını aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyoruz. Birinci devredeki oyun ve takım kurgusunu ikinci yarıda yansıtamadık. Bunun neticesinde de gol geldi. Pozisyonlara girdik, pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Bu maç bize gösterdi ki bundan sonraki maçlar daha önemli ve daha zorlu geçecek. Bu maçtan dersler çıkacağız. Bundan sonraki maçlarda bu tür hataları daha aza indirip yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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