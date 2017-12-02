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Uygunsuz asansörlere ceza yağdı

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Uygunsuz asansörlere ceza yağdı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, bu yıl aralık ayına kadar 2 bin 659 asansöre piyasa gözetimi ve denetimi yapıldığını belirterek, " 606 uygunsuz asansör için 4 milyon 736 bin 653 lira idari para cezası uygulandı "dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bakanlığın asansörlere yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini değerlendirdi. Asansörlerin, yıllık rutin denetimler dışında 81 ilde şikayet veya ihbar üzerine de denetlendiğini vurgulayan Özlü, uygunsuz olanlar için ilgili kanun kapsamında cezalar verildiğini söyledi. Özlü, bu yıl aralık ayına kadar 2 bin 659 asansöre piyasa gözetim ve denetimi yapıldığını anlatarak, "İlgili mevzuat gereklerini karşılamayan 606 uygunsuz asansör için 4 milyon 736 bin 653 lira idari para cezası uygulandı." diye konuştu.

 

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