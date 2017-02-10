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Uygur Kardeşler Artukbey Lansman’ında Mardinlileri Coşturdu

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Uygur Kardeşler Artukbey Lansman’ında Mardinlileri Coşturdu
Süheyl ve Behsat Uygur kardeşler, Artukbey Lansman'ında "Marko Paşa" adlı tiyatro oyunu ile Mardinlileri kahkahaya boğdu.

Süheyl ve Behsat Uygur kardeşler, Artukbey Lansman'ında "Marko Paşa" adlı tiyatro oyunu ile Mardinlileri kahkahaya boğdu.

Süheyl ve Behsat Uygur kardeşler, Artukbey'in Lansman'ında sergiledikleri "Marko Paşa" adlı oyun ile tiyatro severlerle buluştu. Vatandaşlar oyuna büyük ilgi gösterirken, ikili izleyenleri kahkahaya boğdu.

Tiyatro gösteriminin sponsorluğunu üstlenen Mardin Artukbey Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, "Bu yoğun katılıma hem çok sevindik hem de çok üzüldük. Demek ki bu bölgede sürekli tiyatrolar sergilenmeliymiş. Ben bugün çok duygulandım. İş adamlarımızın bu gibi etkinlikleri yapmaları lazım, biz elimizden gelen bütün imkanları yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kendisinin ilk tiyatro deneyimimi 30 yaşında yaşadığını belirten Yertüm, "Yani ben 30 yıl tiyatroya gitmemişim onu anladım. Biz buradaki gençlerimizi inşallah tiyatroya alıştıracağız. Şuanda burada Artukbey'in Türkiye lansmanını yapıyoruz. Bu lansmanı İstanbul'da yapıp daha çok ses getirebilirdik. Mardin'de neden yapıyoruz? Çünkü biz bu markayı Mardin'den çıkardık, dolayısıyla Mardin'den çıkan bu markayı buradan şaha kaldıracağız. Bizler bugün bu mesajı vermek için burada bulunmaktayız. Artukbey artık uluslararası marka, Mardin'e armağan olsun, ben Mardin'e Artukbey markasını hediye ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğe Mardin Valisi Mustafa Yaman ve protokol üyeleri de katıldı. Daha sonra plaket verilmesi ile etkinlik sona erdi.

Uygur Kardeşler Artukbey Lansman’ında Mardinlileri Coşturdu

Uygur Kardeşler Artukbey Lansman’ında Mardinlileri Coşturdu

Uygur Kardeşler Artukbey Lansman’ında Mardinlileri Coşturdu

Uygur Kardeşler Artukbey Lansman’ında Mardinlileri Coşturdu

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