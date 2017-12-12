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Uyku bozukluğu hayati risk tehditi

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Uyku bozukluğu hayati risk tehditi
Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Demir, uyku bozuklukların hayati riskleri beraberinde getirdiğini ihmal edilmemesi ve tedavi gerektiren bir hastalık olduğunu söyledi

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, hemen hemen herkesin yaşadığı uyku düzensizliğinin yarattığı sağlık problemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Uykunun, aktif yaşamsal sürecinde zihinsel ve fiziksel sağlık açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Demir, uyku bozukluklarının, kişinin yaşam kalitesini alt üst ettiğini vurguladı. Uyku bozukluğunun hayati tehlikelere varacak kadar sağlık sorunlarına yol açabileceğinin altını çizen Dr. Demir, "Depresyona ve sosyal ilişkilerde bozulmalara yol açabilir. Ayrıca uykuda yürüme, altını ıslatma, kabuslar ve diğer sorunlar da uykuyu kesintiye uğratabilir. Bu anlamda uyku bozuklukları ihmal edilmemesi gereken ve tedavi edilmesi gereken hastalıklardır" dedi.

TIBBİ YARDIM ALIN
Uykusuzluğun her yaşta görülebileceğini de ifade eden Dr. Demir şunları kaydetti; "Kişi bazen bir veya iki gece uykusuzluk çeker, ancak bu durum bazen haftalar, aylar ve hatta yıllar sürebilir. Yapılan araştırmalar da uykusuzluk en sık kadınlar ve ileri yaştaki kimselerde görüldüğü kanıtlanmıştır. Eğer uyku probleminiz bir aydan daha uzun süredir devam ediyorsa, sizin günlük işlevlerinizi bozuyor ise mutlaka doktorunuza başvurun." Feride İÇKİLLİ

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