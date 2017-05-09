  • BIST 94.423
  • Altın 141,798
  • Dolar 3,5981
  • Euro 3,9206
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 18 °C

Uysal, Osmanlı Çileği Şenliklerine Davet Etti

» »
Uysal, Osmanlı Çileği Şenliklerine Davet Etti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Kdz. Ereğli Belediyesine ait Su ürünleri sosyal tesislerinde basın mensuplarıyla kahvaltıda...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Kdz. Ereğli Belediyesine ait Su ürünleri sosyal tesislerinde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Uysal kahvaltıda 19-20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Osmanlı Çileği kültür ve Sanat Şenlikleri hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Bu yıl 19-20-21 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenliğinde konser ağırlıklı, spor ve sanatın yanında kültürel etkinliklerinde olacağını belirten Uysal tüm Ereğli halkını ve çevre illerdeki vatandaşları şenliğe davet etti. Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Mayıs ayında Osmanlı Çileği şenliklerine 10-16 Mayıs tarihleri arasında yapacağımız engelliler haftası kutlamalarıyla başlayacağız. Bildiğiniz gibi göreve geldiğimizden beri engelli çocuklarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve rehabilitasyon merkezlerimizin her zaman yanında olduk ve yanında durmaya devam edeceğiz. Bunu bir görev olarak kabul ediyoruz. Engelliler haftasında sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Konser ağırlıklı ama spor, sanat ve kültürel etkinliklerin olduğu üç günlük etkinlikler gerçekleştirilecek. Burada da sizleri görmek istiyoruz. Kültürün, sanatın, sporun her şeyini burada görmüş olacağız. Akşamları 19.00-19.30 civarında da ana sahnede ülkemizin popüler sanatçılarını, yöremizin popüler şarkıcılarını davet ediyoruz. Sizlerin aracılığıyla da tüm Ereğli halkımızı ve Zonguldak Halkımızı, çevre illerden gelen tüm vatandaşlarımızı şenliğimize bekliyoruz. Yaklaşık iki yüz elli üç yüz bin lira civarında. Kaynak belediyeden, esnaftan para toplanmıyor "dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Uysal, Atatürk anıtı çevresinde başlayan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Uysal, "Önümüzdeki günlerde, en kısa sürede bitecek. Anıt düzenlemesi ile başlayacak, arka taraftaki çınar ağaçlarının dibi, İnönü Parkı dediğimiz alan dereye kadar değişecek. Gündemimizde İnönü Parkı'nın isminin değiştirilmesi yok" diye konuştu.

Uysal konuşmasının ardından gazetecilerle sohbet etti.

Uysal, Osmanlı Çileği Şenliklerine Davet Etti

Uysal, Osmanlı Çileği Şenliklerine Davet Etti

Uysal, Osmanlı Çileği Şenliklerine Davet Etti

Uysal, Osmanlı Çileği Şenliklerine Davet Etti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atletizme Süleymanpaşa Belediyesi Damgası09 Mayıs 2017 Salı 14:14
  • Uşak Merkezli Fetö Operasyonunda 14 Kişi Gözaltına Alındı09 Mayıs 2017 Salı 14:08
  • Mşü’de Bahar Etkinlikleri Sona Erdi09 Mayıs 2017 Salı 14:08
  • Kmü Öğrencisinden Türkiye İkinciliği09 Mayıs 2017 Salı 14:08
  • Uyuşturucu Sattığı İddia Edilen Şahıs Adliyeye Sevk Edildi09 Mayıs 2017 Salı 14:08
  • Muş’ta 32 Bin Meyve Fidanı Dağıtıldı09 Mayıs 2017 Salı 14:08
  • Çal Mağarası Bakıma Alındı09 Mayıs 2017 Salı 13:58
  • Trakya Üniversitesi İle Gazdaş Arasında İş İstihdamına Yönelik Protokol İmzalandı09 Mayıs 2017 Salı 13:58
  • Artvin Çiçek Açacak09 Mayıs 2017 Salı 13:58
  • Başkan Atasoy, Katar Borsa Başkanlığını Ziyaret Etti09 Mayıs 2017 Salı 13:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti