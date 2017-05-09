Uysal, Osmanlı Çileği Şenliklerine Davet Etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Kdz. Ereğli Belediyesine ait Su ürünleri sosyal tesislerinde basın mensuplarıyla kahvaltıda...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Kdz. Ereğli Belediyesine ait Su ürünleri sosyal tesislerinde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Uysal kahvaltıda 19-20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Osmanlı Çileği kültür ve Sanat Şenlikleri hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Bu yıl 19-20-21 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenliğinde konser ağırlıklı, spor ve sanatın yanında kültürel etkinliklerinde olacağını belirten Uysal tüm Ereğli halkını ve çevre illerdeki vatandaşları şenliğe davet etti. Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Mayıs ayında Osmanlı Çileği şenliklerine 10-16 Mayıs tarihleri arasında yapacağımız engelliler haftası kutlamalarıyla başlayacağız. Bildiğiniz gibi göreve geldiğimizden beri engelli çocuklarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve rehabilitasyon merkezlerimizin her zaman yanında olduk ve yanında durmaya devam edeceğiz. Bunu bir görev olarak kabul ediyoruz. Engelliler haftasında sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Konser ağırlıklı ama spor, sanat ve kültürel etkinliklerin olduğu üç günlük etkinlikler gerçekleştirilecek. Burada da sizleri görmek istiyoruz. Kültürün, sanatın, sporun her şeyini burada görmüş olacağız. Akşamları 19.00-19.30 civarında da ana sahnede ülkemizin popüler sanatçılarını, yöremizin popüler şarkıcılarını davet ediyoruz. Sizlerin aracılığıyla da tüm Ereğli halkımızı ve Zonguldak Halkımızı, çevre illerden gelen tüm vatandaşlarımızı şenliğimize bekliyoruz. Yaklaşık iki yüz elli üç yüz bin lira civarında. Kaynak belediyeden, esnaftan para toplanmıyor "dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Uysal, Atatürk anıtı çevresinde başlayan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Uysal, "Önümüzdeki günlerde, en kısa sürede bitecek. Anıt düzenlemesi ile başlayacak, arka taraftaki çınar ağaçlarının dibi, İnönü Parkı dediğimiz alan dereye kadar değişecek. Gündemimizde İnönü Parkı'nın isminin değiştirilmesi yok" diye konuştu.

Uysal konuşmasının ardından gazetecilerle sohbet etti.