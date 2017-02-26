Uysal’dan ’İşe Okula Bisikletle Gidin’ Çağrısı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 87'nci yıldönümü 6 Mart'ta düzenlenecek Antalya Bisiklet Günü'nde tüm Muratpaşa'yı...

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 87'nci yıldönümü 6 Mart'ta düzenlenecek Antalya Bisiklet Günü'nde tüm Muratpaşa'yı işyerlerine, okullara bisikletle gitmeye davet etti, "Ben de işe bisikletle geleceğim" dedi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin Ocak 2015'ten sonra yaptığı bisiklet yollarıyla Sağlık Bakanlığı'ndan almaya hak kazandığı 2 bin 90 bisikletin ilçe sakinlerine devam eden ücretsiz teslimini gerçekleştirdi.

Başkan Uysal, belediye fuayesinde gerçekleşen teslimde, bisiklet kullanımının şehir yaşamından kişi sağlığına birçok alanda faydasının bulunduğunu söyledi. Bundan hareketle Muratpaşa'da güzel bir başlangıç yapmak istediklerini kaydeden Ümit Uysal, "6 Mart Pazartesi, Muratpaşa'da işe, okula bisikletle gidiyoruz. Ben de işe bisikletle geleceğim. Bütün Muratpaşa'yı, bütün insanlarımızı, bütün komşularımızı bize katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Bisikletin günlük yaşamın ayrılmaz parçası haline gelmesi durumunda kent genelinde bisiklet yollarının da artacağını dile getiren Başkan Uysal, "Böylece hep beraber sosyal yaşamı değiştireceğiz. İstiyoruz ki, Muratpaşa'mızda insanlarımızın önemli bir kısmı her gün işine bisikletle gitsin. Bizler, yerel yönetimler olarak da bu konuda alt yapı eksikliklerini giderme konusunda ortak bir kaygıyı, ortak bir düşünceyi, ortak bir ruhu oluşturalım" diye konuştu.