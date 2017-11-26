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Uyulama Noktasında Kaçan Araç Takla Attı

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Uyulama Noktasında Kaçan Araç Takla Attı
Sivas'ta polisin dur ihtarına uymayan araç, uygulama noktasından kaçmayan çalışırken takta attı.

Sivas'ta polisin dur ihtarına uymayan araç, uygulama noktasından kaçmayan çalışırken takta attı. Araçta bulunan dört kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye Sivas'ta Polis Eğitim Merkezi önünde uyulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç 06 YRZ 47 plakalı araç kaçmaya başladı. Polisler ekip otosu ile kaçan aracı takip etmeye başladı. Kovalamaca sırasında İsmet Yılmaz Bulvarı bağlantı kavşağında araç, yoldaki buzlanma nedeni ile kayarak takla attı. Kazada aracın sürücüsü olduğu öğrenilen F.O. araçta bulunan F.Y., E.O ve E.A.Y yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin erken müdahalesi ile sıkıştıkları araçtan çıkartılarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ambulansa alınan kadın yaralıyı, kendisi gibi yaralı olan kocasının yalnız bırakmamak için ısrarlara rağmen ambulanstan inmek istemediği görüldü. Sağlık ekiplerinin ısrarı üzerine yaralı koca bindirildiği farklı bir ambulans ile hastaneye taşındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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