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UYUM SORUNU AŞILDI

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UYUM SORUNU AŞILDI
Ara transfer döneminde Kırmızı-Beyazlı ekibe imza atan yeni transferlerin takıma hemen uyum sağlamaları dikkat çekerken, takım içinde ortaya çıkan Kolej havası görünümü teknik ekip ve yönetimi de sevindiriyor

Samsunspor'un yeni transferleri Famousa Kone, Abdülkadir Bardakçı ve Vedat Bora'nın takıma hemen uyum sağlaması dikkatlerden kaçmıyor. Antrenmanlarda arkadaşları ile arasındaki dostluk ve şakalaşma takımın geneline olumlu şekilde yansırken, eski ve yeni futbolcuların bireysel anlamda diyalogları görenleri kıskandırıyor. Yeni transferlerle güçlü bir takım haline gelen Samsunspor, rakiplerin korkulu rüyası olmak için büyük bir mücadele örneği sergiliyor. Kırmızı-Beyazlı oyuncular arasında ki olumlu hava sportif anlamda uyumun aşılması ile birlikte ligde fırtınalar estireceğe benziyor. Samsuspor'lu futbolcuların arasında yaşanan güzel ve olumlu diyalog teknik ekibinde işini bir nebze daha kolaylaştırıyor. 

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