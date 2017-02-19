Uyuşmazlıkta Çözümün Adresi “Adana Hal Hakem Heyeti”

Adana Hal Hakem Heyeti 2'nci Başkanı Cahit İncefikir, üretici ve meslek mensupları arasındaki uyuşmazlıklarda, 67 bin 617 TL'nin altındaki her başvuruda...

Adana Hal Hakem Heyeti 2'nci Başkanı Cahit İncefikir, üretici ve meslek mensupları arasındaki uyuşmazlıklarda, 67 bin 617 TL'nin altındaki her başvuruda hal hakem heyetinin yetkili olduğunu belirtti.

Hal hakem heyetine başvurunun zorunlu olduğu uyuşmazlıklar için üst limitin artırıldığını söyleyen İncefikir, geçen yıl bu konuda çok sayıda dosyayı karar bağladıklarını kaydetti. İncefikir, "Adana Hal Hakem Heyeti, üreticiler ile meslek mensupları arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmakla görevli ve yetkilidir. Hal hakem heyeti, mülki idare amirinin onayı ile başkan ve aşağıda belirtilen üyelerden oluşur. Hakem heyetinin başkanlığını illerde il müdürü veya en az şube müdürü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, belediye, Baro, Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, ticaret ve sanayi odaları, ve esnaf ve sanatkarların birer temsilcisinden oluşur" dedi.

Hal hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olduğu uyuşmazlıklar için üst sınırın 1 Ocak 2017 itibariyle arttırıldığını belirten İncefikir şöyle konuştu;

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yer alan yüzde 3.83'lük yeniden değerleme oranı esas alınarak, üretici ve meslek mensupları arasındaki uyuşmazlık için belirtilen parasal sınır yılbaşından itibaren 67 bin 617 TL'ye yükseltildi. Bu değerin altında bulunan uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetlerine başvuru zorunlu oldu. Değeri bu tutarın üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemelerinde delil olarak kullanılabilecek. Geçen yıl bu konuda bize yüzlerce başvuru yapıldı. Başvurular heyetimizce incelenerek, en ince noktasına kadar irdelendi. Dosyalar, gerek hukuki, gerek ahlaki, gerekse vicdani açıdan en doğru kararı vermek için tüm üyelerin huzurunda somut veriler ve koşullar göz önüne alınarak karara bağlandı. Heyetimize gelen bu başvurular için zaman zaman bakanlığımızdan da fikir beyan etmesini , kanunlar hakkında düşüncesini istiyoruz. Bu doğrultuda en hukuki en vicdani kararı alıyoruz."