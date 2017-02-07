Uyuşturucu Alışkanlığı Arkadaş İsteğiyle Başlıyor

Uyuşturucu alışkanlığının köşe başında satıcıdan değil, sıra arkadaşının isteğiyle başladığını belirten Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr...

Uyuşturucu alışkanlığının köşe başında satıcıdan değil, sıra arkadaşının isteğiyle başladığını belirten Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr Serhat Yamalı, anne ve babalara büyük görev düştüğünü söyledi. Yamalı'ya göre çocuklarla ilgili belirli ipuçları uyuşturucu gerçeğini gözler önüne seriyor

Bursa'da 4 şüpheli ölümün ardından gözler uyuşturucu ile mücadeleye çevrildi.

İHA muhabirine açıklama yapan Yeşilay Bursa Şubesi Başkanı Dr. Serhat Yamalı, gençlerin sevgiyi dışarda aramaması gerektiğini, aileye büyük görev düştüğünü kaydederek, "Ailede gencin kendini ifade edebilmesi lazım, genç evde bulacağı sevgiyi dışarıda aramamalı. Özellikle anne babalar gençlerle diyalog kurmalı, yargılamadan dinlemeli" dedi. .

Uyuşturucu kullanımına satıcıdan önce arkadaşların sebep olduğunu vurgulayan Yamalı, "Uyuşturucu alışkanlığı maalesef köşe başından alınarak başlamıyor, sıra arkadaşının teklifini geri çeviremeyerek başlıyor. Çocuklarımıza "hayır" diyebilmeyi öğretmeliyiz." diye konuştu.

İşte ipuçları

Uyuşturucuya başlayan gençlerin derslerinde de sosyal hayatında da gerileme olduğunu söyleyen Dr. Serhat Yamalı, "Arkadaşları daha farklı çevrelerden oluşuyorsa, sosyal hayatında ve derslerinde geriye gidiyorsa, kılık kıyafetinde bir bozulma olmuşsa bunlar birer ipucu olabilir. Uyuşturucu ile mücadelede aileler Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin açmış olduğu Yeşilay Danışmanlık Merkezine ulaşarak, Doğanbey Toki içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay ve diğer kurumların ortak bir çalışmayla açtığı Gençlik Aile Danışma Merkezi'nden destek alabilirler. Alanında uzman arkadaşlar 7/24 destek ve danışmanlık hizmeti veriyorlar." diye konuştu.