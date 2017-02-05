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Uyuşturucu Bir Can Daha Aldı

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Uyuşturucu Bir Can Daha Aldı
Bursa'da uyuşturucu kullanıcı bir şahıs evinin bulunduğu binanın bodrum katında ölü olarak bulundu.

Bursa'da uyuşturucu kullanıcı bir şahıs evinin bulunduğu binanın bodrum katında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir gündür eve gelmeyen 26 yaşında ki Emre Bülbül, yaşadıkları apartmanın bodrum katında gece saatlerinde ölü olarak bulundu. Ailesi tarafından bir gündür aranan Emre Bülbül, apartmanın bodrum katından ağır kokular gelmesi üzerine apartman sakinlerinin kontrol ettikleri sırada ölü olarak yattığı belirlendi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Dostlar Sokak'ta bulunan Koz Apartmanda yaşayan Emre Bülbül'ün cansız bedeni bodrum katından gelen ağır koku sayesinde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları ilk incelemede ölüm sebebinin uyuşturucu madde krizi olduğu tespit edildi. Emre Bülbül'ün cansız bedenini bulan acılı aile sinir krizleri geçirirken binanın önüne gelen 112 ekipleri anne Sibel ve kardeşlerine müdahale etti. Sinir krizi geçiren baba Mustafa Bülbül ve eşinden ayrı yaşayan Sibel çiftinin, bir çocuklarının daha 6 yıl önce havuzda boğularak öldüğü öğrenildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Emre Bülbül'ün kesin ölüm sebebi araştırılmak üzere cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Uyuşturucu Bir Can Daha Aldı

Uyuşturucu Bir Can Daha Aldı

Uyuşturucu Bir Can Daha Aldı

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