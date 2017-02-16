Uyuşturucu Hapla Yakalanan Bir Kişi Tutuklandı

Samsun'da şüphe üzerine bir otomobilde yapılan aramada 2 bin adet ectasy uyuşturucu hap ile yakalanan bir kişi tutuklanırken, akrabası ise serbest bırakıldı.

Samsun'da şüphe üzerine bir otomobilde yapılan aramada 2 bin adet ectasy uyuşturucu hap ile yakalanan bir kişi tutuklanırken, akrabası ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerinde Ankara yolu Derecik mevkisinde durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada valiz içinde 2 bin adet ectasy uyuşturucu hap ile otomobilde bulunan bir kişinin üzerinde bir içimlik bonzai ele geçti. Olayla ilgili otomobilde bulunan F.Y.(25) ile akrabası İ.Y.(22) gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheliler tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.Y. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, akrabası İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.