  • BIST 109.156
  • Altın 153,061
  • Dolar 3,8203
  • Euro 4,5092
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C

"Uyuşturucu İçmek" Suçundan Ceza Alan Genç Tutuklandı

» »
"Uyuşturucu İçmek" Suçundan Ceza Alan Genç Tutuklandı
Samsun'da "uyuşturucu içmek" suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan genç, polis tarafından yakalanıp adli...

Samsun'da "uyuşturucu içmek" suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan genç, polis tarafından yakalanıp adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da yargılandığı mahkeme tarafından "uyuşturucu içmek" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan M.A.O., hapis cezasının kesinleşmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan M.A.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.A.O.'nun bir süre önce yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklu olarak yargılanırken 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ormanda Kaybolan Alzheimer Hastası Adam Bulunamıyor11 Aralık 2017 Pazartesi 17:58
  • Isparta’daki Fetö/pdy Davası’nda Sanıklara Ceza Yağdı11 Aralık 2017 Pazartesi 17:53
  • Mezar Sorup Bekçiyi Hastanelik Eden Baba-oğul Çıktı11 Aralık 2017 Pazartesi 17:48
  • 66 Sanıklı Fetö Davasında Savcı Herkesin Ceza Almasını İstedi11 Aralık 2017 Pazartesi 17:48
  • "Uyuşturucu İçmek" Suçundan Ceza Alan Genç Tutuklandı11 Aralık 2017 Pazartesi 17:48
  • Feö’den Tutuklanan Çorum Savcısına 6 Yıl 3 Ay Hapis11 Aralık 2017 Pazartesi 17:43
  • New York Saldırısı Terörle Bağlantılı11 Aralık 2017 Pazartesi 17:33
  • Fatih Terim Hakkındaki Takipsizlik Kararına Yapılan İtiraz Reddedildi11 Aralık 2017 Pazartesi 17:33
  • Ünlü Yönetmeni Mustafa Kemal Uzun’u Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi11 Aralık 2017 Pazartesi 17:28
  • İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişiyi Jandarma Yakaladı11 Aralık 2017 Pazartesi 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti