"Uyuşturucu İçmek" Suçundan Ceza Alan Genç Tutuklandı

Samsun'da "uyuşturucu içmek" suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan genç, polis tarafından yakalanıp adli...

Samsun'da "uyuşturucu içmek" suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan genç, polis tarafından yakalanıp adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da yargılandığı mahkeme tarafından "uyuşturucu içmek" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan M.A.O., hapis cezasının kesinleşmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan M.A.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.A.O.'nun bir süre önce yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklu olarak yargılanırken 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.