Uyuşturucu İle Yakalanan Torbacı Tutuklandı

Bartın Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkartıldığı mahkemece...

Bartın Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Bartın Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu Bartın'a getiren A.S. şehir merkezine giriş yaptığı esnada araç içerisinde vücuduna gizlediği 70 gram sentetik cannoboid ile yakalanmıştı. Yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramada satışa hazır halde 62 paket 160 gram civarında sentetik cannoboid ele geçirilmiş ve torbacı şahıs gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.