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Uyuşturucu Kullanan Genç Öldü

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Uyuşturucu Kullanan Genç Öldü
Antalya'da yüksek dozda uyuşturucu madde aldığı iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Antalya'da yüksek dozda uyuşturucu madde aldığı iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki 570 numaralı binanın yanındaki boşluk alandan geçen vatandaşlar ağaç altında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Mahallede, "Tosun" lakabı ile bilinen 25-30 yaşlarındaki gençten ses alamayan vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ceset çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Cesedin bulunduğu yerin harabe şeklinde olması dikkat çekti.

Gencin cesedi, kesin ölüm sebebinin araştırılması için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin aşırı dozda madde alımından hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

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