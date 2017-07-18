Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Bolu'da, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesi Çavuşderesi köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan Bolu İl Jandarma Komutanlığı ve Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda N.Y. ve M.D. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 16 paket esrar maddesi ile uyuşturucu satışından kazanıldığı belirtilen 2 bin 490 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.