Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Firari Şüpheli Adliyede

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda firari olarak aranan şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda firari olarak aranan şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu işlediği tespit edilen şahıslara ve adreslere yapılan eş zamanlı operasyon sonucu firari olarak aranan E.D. (43) isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalanmıştı. Şüpheli, polis sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.