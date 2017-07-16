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Uyuşturucu Satan Oğlunu Silahla Vurarak Öldürdü

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Uyuşturucu Satan Oğlunu Silahla Vurarak Öldürdü
Bursa'da uyuşturucu madde kullandığı için bir süredir tartışma yaşadığı oğlunu 4 el ateş ederek öldüren baba, "Oğlum madde kullanıyordu ve vatan...

Bursa'da uyuşturucu madde kullandığı için bir süredir tartışma yaşadığı oğlunu 4 el ateş ederek öldüren baba, "Oğlum madde kullanıyordu ve vatan hainiydi" diyerek kendisini savundu.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Akasya Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden çıkan ve birçok suçtan kaydı bulunan oğlu Mehmet Ö. (25) ile iki gün önce tartışma yaşayan baba İ.Ö., (51) sabah saatlerinde duştan çıkan oğlu ile yeniden tartıştı. Yatakta yattığı sırada oğlunun başına ve gövdesine 4 el ateş eden öfkeli baba, daha sonra koridora çıkarak polis ekiplerini bekledi. 4 çocuk babası İ.Ö.'nün diğer oğlunun haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Rahatsızlığı sebebiyle 2 yıldır çalışmadığı öğrenilen ve emekli olan İ.Ö.'nün çevresindekilere, "Oğlum uyuşturucu satıyordu. Vatan hainini temizledim" dediği öğrenildi.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Cinayet Büro Amirliğine götürülmek üzerine araca bindirilen zanlı, "Oğlum madde kullanıyordu ve vatan hainiydi. Pişmanım" dedi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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